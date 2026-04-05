Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)

El jugador francés ha tenido otra ocasión poco después, tras robar el balón, pero se ha atascado demasiado y al final ha tenido que realizar un disparo flojo forzado.

Por otro lado, los babazorros han encontrado la primera ocasión clara en una jugada enrevesada dentro del área en la que se han metido demasiadas piernas y al final el balón ha acabado en manos de Sergio Herrera.

A la media hora, Toni Martínez ha lanzado un potente disparo desde una falta que ha detenido bien Herrera. Casi a continuación, Guridi se ha quedado solo en el área, pero el cabezazo le ha salido demasiado flojo y no ha aprovechado la ocasión para poner el empate.

Los rojillos han respondido con otro contragolpe. Moncayola ha puesto el centro y Rubén García ha tenido cerca el segundo con su cabezazo, pero Sivera ha hecho una buena parada.

Cuando estaba a punto de llegar el descanso, Toni ha recibido un pase largo dentro del área, se ha tirado con todo al suelo y ha conseguido tocar el balón, suficiente para cambiar de trayectoria y marcar (1-1).