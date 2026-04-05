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Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)

El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.

VITORIA, 05/04/2026.- El delantero del Alavés, Toni Martínez, durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports que disputan este domingo Alavés y Osasuna en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / L. Rico
Moncayola y Toni Martínez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Penaltiek puntuak banatu dituzte Alavesen eta Osasunaren artean (2-2)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los penaltis han firmado el empate entre Alavés y Osasuna en el derbi vasco disputado este domingo en Mendizorroza (2-2) en el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. El reparto de puntos no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.

El derbi no ha podido comenzar más emocionante, ya que para el minuto cuatro Osasuna ha marcado en un contragolpe que ha comenzado Budimir y ha terminado Rosier, que ha recogido un centro por la banda y ha mandado el balón sin obstáculos a la red (0-1).

El jugador francés ha tenido otra ocasión poco después, tras robar el balón, pero se ha atascado demasiado y al final ha tenido que realizar un disparo flojo forzado.

Por otro lado, los babazorros han encontrado la primera ocasión clara en una jugada enrevesada dentro del área en la que se han metido demasiadas piernas y al final el balón ha acabado en manos de Sergio Herrera.

A la media hora, Toni Martínez ha lanzado un potente disparo desde una falta que ha detenido bien Herrera. Casi a continuación, Guridi se ha quedado solo en el área, pero el cabezazo le ha salido demasiado flojo y no ha aprovechado la ocasión para poner el empate.

Los rojillos han respondido con otro contragolpe. Moncayola ha puesto el centro y Rubén García ha tenido cerca el segundo con su cabezazo, pero Sivera ha hecho una buena parada.

Cuando estaba a punto de llegar el descanso, Toni ha recibido un pase largo dentro del área, se ha tirado con todo al suelo y ha conseguido tocar el balón, suficiente para cambiar de trayectoria y marcar (1-1).

A la vuelta, el juego se ha vuelto más físico, más de contacto, con un Alavés más ofensivo, pero con una defensa bien posicionada por Osasuna.

Ninguno de los dos ha sido capaz de crear verdadero peligro y han comenzado con cambios para buscar la frescura: Guevara, Aleñá y Abde por parte del Alavés, Víctor Muñoz, Iker Muñoz y Abel Bretones por parte de Osasuna.

En el minuto 80, Víctor Muñoz ha sido derribado dentro del área y el árbitro ha pitado penaltiBudimir ha lanzado y ha puesto el 1-2, marcando su 15º gol de la temporada.

En los minutos finales, Catena ha pisado a Toni dentro del área y, tras la revisión en el VAR, el árbitro ha señalado penalti, que ha lanzado Boyé y ha cerrado el empate (2-2).

Así, ambos equipos han sumado un punto agridulce, ya que no ayuda demasiado a Osasuna de cara a Europa y mantiene al Alavés en el peligro del descenso.

Osasuna Alavés LaLiga EA Sports Goles Derbi Vasco

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