Jornada 33
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El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas

El martes 21 de abril, San Mamés será escenario del derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés. Al día siguiente, la Real Sociedad se enfrentará al Getafe en Anoeta.
Aimar Oroz, Duñabeitia, Andoni Gorosabel eta Kike Barja
Osasuna vs. Athletic Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Athletic–Osasuna euskal derbia apirilaren 21ean, 19:00etan, jokatuko da
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Jornada 33 de LaLiga EA Sports traerá partidos clave que podrían definir la pelea por puestos europeos y por la permanencia. El derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, programado para el martes 21 de abril a las 19:00 horas en San Mamés, se presenta como uno de los encuentros esperados de la temporada.

Ese mismo día, a las 21:00 horas, el Real Madrid se enfrentará a Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu.

La actividad de la jornada se cerrará el miércoles 22 de abril con el duelo entre Real Sociedad y Getafe, que comenzará a las 20:00 horas en Anoeta. Ambos equipos buscan sumar puntos para consolidar sus objetivos en la tabla.

Real Sociedad Athletic Club Osasuna Alavés LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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