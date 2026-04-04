El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas
La Jornada 33 de LaLiga EA Sports traerá partidos clave que podrían definir la pelea por puestos europeos y por la permanencia. El derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, programado para el martes 21 de abril a las 19:00 horas en San Mamés, se presenta como uno de los encuentros esperados de la temporada.
Ese mismo día, a las 21:00 horas, el Real Madrid se enfrentará a Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu.
La actividad de la jornada se cerrará el miércoles 22 de abril con el duelo entre Real Sociedad y Getafe, que comenzará a las 20:00 horas en Anoeta. Ambos equipos buscan sumar puntos para consolidar sus objetivos en la tabla.
Te puede interesar
Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)
El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.
El Sevilla destituye a Matías Almeyda
El equipo andaluz, tras 29 jornadas de LaLiga EA Sports, se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso. El club sevillista negocia con Luis García Plaza, exentrenador del Alavés, para sustituir al técnico argentino.
El derbi Real Sociedad-Alavés se jugará el sábado 11 de abril a las 14:00 horas
Los txuri-urdin tendrán así una semana de descanso antes de la final de Copa que disputarán ante el Atlético de Madrid el día 19 en Sevilla.
Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)
El gol de Oyarzabal de penalti y otros dos de Guedes certificaron la victoria txuri-urdin, a pesar de que Víctor Muñoz acortó distancias.
La Liga pasa el Alavés-Osasuna al domingo 5 de abril a las 21:00 horas
El sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.
LaLiga celebrará su primera “Jornada Retro” del 10 al 13 de abril
Los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.
El partido Rayo Vallecano-Real Oviedo se jugará el 4 de marzo, a las 19:00 horas
El encuentro quedó aplazado el pasado día 7, por el mal estado del césped del estadio de Vallecas. Es un partido que puede marcar la lucha por la permanencia.
Jagoba Arrasate, cesado como entrenador del Mallorca
Según ha explicado el equipo bermellón, “la decisión responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada”.
El derbi Real Sociedad-Osasuna de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports será el domingo 15 de marzo a las 21:00 horas
En esa misma jornada, el Alavés recibirá al Villarreal el viernes, día 13, a las 21:00 horas, y el Athletic jugará en Girona el sábado, a las 14:00 horas.