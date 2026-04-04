El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas

La Jornada 33 de LaLiga EA Sports traerá partidos clave que podrían definir la pelea por puestos europeos y por la permanencia. El derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, programado para el martes 21 de abril a las 19:00 horas en San Mamés, se presenta como uno de los encuentros esperados de la temporada.

Ese mismo día, a las 21:00 horas, el Real Madrid se enfrentará a Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu.

La actividad de la jornada se cerrará el miércoles 22 de abril con el duelo entre Real Sociedad y Getafe, que comenzará a las 20:00 horas en Anoeta. Ambos equipos buscan sumar puntos para consolidar sus objetivos en la tabla.