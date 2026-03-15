Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)
El gol de Oyarzabal de penalti y otros dos de Guedes certificaron la victoria txuri-urdin, a pesar de que Víctor Muñoz acortó distancias.
La Real Sociedad ha ganado 3-1 a Osasuna el derbi vasco disputado este domingo en Anoeta en el partido correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports. El gol de penalti de Oyarzabal y otros dos de Guedes han certificado la victoria txuri-urdin, a pesar de que Víctor Muñoz ha acortado distancias.
Osasuna ha tenido la primera ocasión del partido, con un disparo lejano de Rosier que ha parado bien Remiro y poco después Víctor Muñoz ha tirado el balón al palo con un gran cabezazo.
Ante la situación, la Real se ha puesto las pilas y ha tomado el mando del juego, lanzando primero Turrientes, pero Herrera ha parado el balón con facilidad. Oyarzabal ha tenido una doble ocasión, casi desde dentro de la portería, pero el capitán no ha estado fino con la puntería.
En el minuto 22, Guedes ha puesto el centro y, al desviar Herrera el balón, ha tocado la mano de Boyomo. El árbitro ha señalado penalti y Oyarzabal ha abierto el marcador (1-0) .
A los cuatro minutos, los txuri-urdin han encontrado también el segundo gol: un autopase de Brais Méndez, que ha abierto el balón a Guedes y éste ha encontrado su hueco para sacar un gran latigazo desde el borde del área y meter el balón por el poste corto (2-0).
Barrenetxea y Aimar han tenido las últimas ocasiones claras de la primera parte, pero los dos porteros han sabido responder bien.
La segunda parte también ha comenzado en beneficio de los locales, con sendas ocasiones de Moncayola y Víctor Muñoz para intentar acortar distancias, mientras que el que ha encontrado el gol ha sido Guedes. Tras una gran jugada de Turrientes, el balón ha llegado a Guedes, que con un potente zurdazo ha marcado el tercer gol de la Real, imparable para Herrera (3-0).
Los rojillos no se han rendido y han seguido con su juego directo, de manera que Brais ha tenido que sacar desde la propia portería un cabezazo de Víctor Muñoz. También ha probado Budimir, pero sin suerte.
La mala noticia de la Real Sociedad ha venido de la mano de Yangel Herrera, que cuando sólo llevaba cuatro minutos en el campo se ha lesionado y ha tenido que abandonar el terreno de juego.
Los cambios han influido en el juego, en el que Osasuna ha encontrado el gol que tanto ha buscado, con una jugada combinada con Kike Barja que Víctor Muñoz ha marcado por la banda izquierda en la portería de Remiro (3-1) .
A pesar de estar todo decidido en los minutos finales, ambos equipos no han bajado el ritmo y han seguido dándolo todo hasta el pitido final, de forma que la Real se ha hecho con el derbi demostrando solidez y Osasuna tendrá que seguir trabajando si quiere apuntar a puestos europeos.
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