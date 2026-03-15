Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)

Osasuna ha tenido la primera ocasión del partido, con un disparo lejano de Rosier que ha parado bien Remiro y poco después Víctor Muñoz ha tirado el balón al palo con un gran cabezazo.

Ante la situación, la Real se ha puesto las pilas y ha tomado el mando del juego, lanzando primero Turrientes, pero Herrera ha parado el balón con facilidad. Oyarzabal ha tenido una doble ocasión, casi desde dentro de la portería, pero el capitán no ha estado fino con la puntería.

En el minuto 22, Guedes ha puesto el centro y, al desviar Herrera el balón, ha tocado la mano de Boyomo. El árbitro ha señalado penalti y Oyarzabal ha abierto el marcador (1-0) .