El Alavés-Osasuna, el sábado 4 de abril a las 18:30

El encuentro Alavés-Osasuna de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará a las 18:30 del sábado 4 de abril, según los horarios anunciados este sábado por LaLiga.

Ese mismo sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y ya el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.

No obstante, LaLiga precisa que los horarios están sujetos a modificación ulterior en función de la ida de los cuartos de final de las competiciones continentales.