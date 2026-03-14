JORNADA 30

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El Alavés-Osasuna, el sábado 4 de abril a las 18:30

Ese mismo sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y ya el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.
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Imagen de un derbi previo. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Alaves-Osasuna partida, apirilaren 4an, larunbata, 18:30ean
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EITB

Última actualización

El encuentro Alavés-Osasuna de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará a las 18:30 del sábado 4 de abril, según los horarios anunciados este sábado por LaLiga.

Ese mismo sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y ya el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.

No obstante, LaLiga precisa que los horarios están sujetos a modificación ulterior en función de la ida de los cuartos de final de las competiciones continentales.

Fútbol Alavés Osasuna LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza Derbi Vasco

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