Oviedo vs Alavés
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Blanco: “El final del partido ha sido una fiesta"

Antonio Blanco
18:00 - 20:00
Antonio Blanco. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Blanco: "Partidaren amaiera festa bat izan da"
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KIROLAK EITB

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El capitán del Deportivo Alavés ha hablado tras lograr la victoria ante el Oviedo (0-1) y sellar la permanencia en Primera División en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

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