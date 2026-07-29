Aeropuerto de Loiu
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Laboral Kutxa-Euskadi viaja al Tour con aspiraciones “renovadas"

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Laboral-Kutxa-Euskadi-Tourrera-bidean-Loiu
18:00 - 20:00

Las ciclistas de Laboral Kutxa-Euskadi en el aeropuerto de Loiu. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Laboral Kutxa-Euskadi taldea Loiuko aireportutik abiatu da Lausanera, Frantziako Tourrera, bidean
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KIROLAK EITB

Última actualización

La escuadra vasca, con tres ciclistas vascas en sus filas, está camino de Lausane, donde arrancará el Tour de Francia de este año, que será el tercero para este equipo. Usoa Ostolaza estará escoltada por otras seis corredoras para intentar acabar en los puestos de honor de la carrera. Por su parte, Naia Amondarain debutará en la Grand Boucle.

UCI World Tour Usoa Ostolaza Ciclismo Tour de Francia 2026 Fundación Euskadi Mujeres deportistas

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