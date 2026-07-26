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Los mejores momentos de la 21ª etapa del Tour de Francia

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Pogacar eta Evenepoel Tourrean
18:00 - 20:00
Pogacar eta Van der Poel. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La última etapa del Tour de Francia 2026 ha dejado momentos espectaculares. En las tres subidas que han realizado en Montmartre se ha podido ver un apretado duelo entre los favoritos, especialmente entre Pogacar y Van der Poel. Vuelve a ver aquí los mejores momentos de la etapa.

Mathieu van der Poel UCI World Tour Tadej Pogacar Tour de Francia

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
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Hace  min.

Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa

El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
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