Mikel Landa liderará al Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028

Mikel Landa volverá a vestir el maillot naranja del Euskaltel-Euskadi en 2027 y 2028. El corredor de Murgia regresa a la estructura en la que comenzó su carrera profesional para convertirse en el líder de un nuevo proyecto que busca reforzar la presencia del equipo en el ciclismo internacional.

Landa, uno de los grandes referentes del ciclismo vasco, inició su trayectoria en Orbea y Euskaltel-Euskadi antes de pasar por Astana, Sky, Movistar, Bahrain y Soudal QuickStep. En su palmarés destacan dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y un quinto puesto en La Vuelta, además de cuatro victorias de etapa en grandes vueltas.

Su regreso supone también el reencuentro con una afición que ha convertido al corredor alavés en uno de sus grandes ídolos y que ha impulsado el fenómeno conocido como ‘Landismo’.

La llegada de Landa permitirá al Euskaltel-Euskadi aspirar a mayores objetivos deportivos, sumar puntos UCI y acceder a un calendario internacional más amplio. Su incorporación se suma a las de los jóvenes Hodei Muñoz y Marco Martín, además de Felipe Orts.

“Volver a formar parte del Euskaltel-Euskadi, vestirme de nuevo con el maillot naranja y reencontrarme con la Fundación significa cerrar un ciclo”, ha señalado Landa, que afronta su regreso “con muchísima ilusión y ganas de aportar al proyecto deportivo”.