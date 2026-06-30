Mikel Landa se queda fuera del Tour de Francia

Mikel Landa no ha entrado en la alineación del Soudal Quick Step de cara al Tour de Francia. El ciclista alavés, que había firmado una destacada quinta posición en la clasificación general de la pasada edición, no se ha recuperado a tiempo de su persistente lesión de espalda.

El propio Landa ha mostrado su decepción por no poder participar: "Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de haberme perdido ya el Giro de Italia. Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de tener problemas en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour. Ahora es importante descansar y recuperarme, y espero estar en la salida de la Vuelta dentro de dos meses".

Ante esta baja, el belga Tim Merlier será la principal baza del equipo para conseguir victorias en esprint. Además del velocista, el equipo Soudal Quick Step ha apostado por Pascal Eenkhoorn, Jasper Stuyven, Valentin Paret-Peintre, Dylan van Baarle, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder y Luis Vervaeke para afrontar el Tour Francia.