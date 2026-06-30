TOUR DE FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Landa se queda fuera del Tour de Francia

El de Murgia no participará en el Tour de Francia debido a su lesión de espalda. Soudal Quick Step ha apostado por Tim Merlier para sustituirlo.
GRAFCAT580. BAGÀ (BARCELONA), 27/03/2026.- El alavés Mikel Landa, del Soudal Quick Step, a su llegada a la meta de la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease a Bike, se ha convertido en el nuevo líder tras ganar en solitario la etapa, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell (Lleida) y final en el puerto de categoría especial de Coll de Pal. EFE/Siu Wu

Mikel Landa en la Volta Ciclista a Catalunya. Imagen:EFE/Siu Wu

Euskaraz irakurri: Mikel Landa Frantziako Tourretik kanpo geratu da
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Mikel Landa no ha entrado en la alineación del Soudal Quick Step de cara al Tour de Francia. El ciclista alavés, que había firmado una destacada quinta posición en la clasificación general de la pasada edición, no se ha recuperado a tiempo de su persistente lesión de espalda.

El propio Landa ha mostrado su decepción por no poder participar: "Estoy muy decepcionado porque no estaré allí después de haberme perdido ya el Giro de Italia. Ha sido un año difícil hasta ahora, y después de tener problemas en el Tour de Suiza, me di cuenta de que no tiene sentido intentar ir al Tour. Ahora es importante descansar y recuperarme, y espero estar en la salida de la Vuelta dentro de dos meses".

Ante esta baja, el belga Tim Merlier será la principal baza del equipo para conseguir victorias en esprint. Además del velocista, el equipo Soudal Quick Step ha apostado por Pascal Eenkhoorn, Jasper Stuyven, Valentin Paret-Peintre, Dylan van Baarle, Bert Van Lerberghe, Ilan Van Wilder y Luis Vervaeke para afrontar el Tour Francia.

Mikel Landa Meana UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X