El Pinarello Q36.5 anuncia que Xabier Mikel Azparren va a disputar el Tour de Francia

El ciclista vasco del equipo Pinarello Q36.5 Xabier Mikel Azparren va a disputar el Tour de Francia de 2026, que empieza este sábado en Barcelona, tal y como ha confirmado, el miércoles, el propio equipo suizo.

Azparren, de 27 años, debuta así en el Tour de Francia, si bien ya tiene experiencia en grandes vueltas, ya que ha participado en tres ediciones de la Vuelta a España y en una del Giro de Italia.

El corredor donostiarra va a estar en la salida del Tour, que da comienzo, precisamente, con una contrarreloj por equipos, con estos compañeros: el británico Tom Pidcock, jefe de filas de la formación, el también británico Fred Wright, los belgas Quinten Hermans, Xandro Meurisse y Brent Van Moer y los australianos Damien Howson y Chris Harper.

“Ocho corredores listos para afrontar tres semanas de competición al más alto nivel”, ha señalado el Pinarello Q36.5, en sus redes sociales, al presentar a los ocho ciclistas seleccionados para la prueba.

Así pues, finalmente serán tres los corredores vascos que van a tomar parte en el 113º Tour de Francia: Azparren (Pinarello) y Alex Aranburu y Ion Izagirre (Cofidis).