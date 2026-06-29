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Aranburu e Izagirre en el Cofidis que buscará un triunfo de etapa en el Tour

La formación del Cofidis la completan Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page y Alex Kirsch. El equipo del norte de Francia, que llegará al Tour sin presión por la clasificación general, se centrará en buscar victorias de etapa.

Cofidis-Tour-de-Francia
Imagen: Team Cofidis
Euskaraz irakurri: Aranburu eta Izagirre Cofidis taldean, 2026ko Frantziako Tourrean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista de Ezkio-Itsaso Álex Aranburu y el corredor de Ormaiztegi Ion Izagirre han sido incluidos en el Cofidis que tomará parta de la 113ª edición del Tour de Francia que comienza el próximo sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos. Para Izagirre será su decimotercera participación en la ronda gala, mientras que para Aranburu será su quinta presencia.

Además, el de Ormaiztegi cuenta ya con dos victorias de etapa en el el Tour, logradas en 2016 y en 2023.

El Cofidis, que llegará al Tour sin presión por la clasificación general, se centrará en buscar victorias de etapa. Para ello, el equipo del norte de Francia contará con tres corredores fundamentales en tres terrenos diferentes: Milan Fretin para meterse en la pelea de los esprints, y los guipuzcoanos Álex Aranburu e Ion Izaguirre para las llegadas propicias para rematadores y la montaña, respectivamente.

La formación del Cofidis estará compuesta por Álex Aranburu, Ion Izagirre, Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page y Alex Kirsch.

 

Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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