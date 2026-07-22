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La 81 edición del Circuito de Getxo se disputará el 2 de agosto con salida en Bilbao y meta en Arkotxa

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18:00 - 20:00
Presentación de la 81 edición del Circuito de Getxo. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Getxoko Zirkuituaren 81. edizioko aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

Un recorrido de poco más de 172 kilómetros que, como novedad, contará con dos ascensiones a Pike. El año pasado la carrera se saldó con victoria para Isaac del Toro y este año contará, entre otros, con Igor Arrieta, Alex Aranburu, Ion Izagirre y Pello Bilbao en la salida.

Igor Arrieta Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu Otras competiciones de ciclismo Circuito de Getxo 2026 Ciclismo Pello Bilbao

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