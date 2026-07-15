103 EDICIÓN
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Igor Arrieta participará en la Clásica de Ordizia

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Ordiziako Klasikoaren aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de la Clásica de Ordizia. Imagen: Ayuntamiento de Ordizia
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta Ordiziako Klasikoan egongo da
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KIROLAK EITB

Última actualización

La 103 edición de la Clásica de Ordizia se celebrará el 25 de julio. Los participantes tendrán que recorrer 167 kilómetros con las subidas a Abaltzisketa y Gaintza. Entre los favoritos aparecen Igor Arrieta, Jonathan Narváez, Antonio Morgado y Jon Barrenetxea, entre otros. La carrera se podrá seguir en EITB.

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