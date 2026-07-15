Igor Arrieta participará en la Clásica de Ordizia

El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se ha impuesto en la segunda edición de la Clásica de Andorra tras ser más rápido al esprint que Carlos Verona (Lidl-Trek). El norteamericano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) ha terminado tercero a 10". Con está victoria, el de Leeds suma ya 14 victorias profesionales y coge el relevo del danés Mattias Skjelmose, ganador de la primera edición. La prueba estuvo marcada por la gran dureza del trazado y también por el calor.