CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CICLISMO
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Xabier Mikel Azparren, plata en el Campeonato de España de contrarreloj

El donostiarra ha quedado segundo a tan solo cuatro segundos de Pablo Castrillo, ganador de la prueba absoluta. Por su parte, en categoría élite, el zumaiarra Aitor Agirre ha ganado el oro.

Xabier Mikel Azparren, plata en los Campeonatos de España de contrarreloj
Xabier Mikel Azparren durante la prueba de contrarreloj. Foto: RFEC.
Euskaraz irakurri: Xabier Mikel Azparrenek zilarra irabazi du Espainiako Erlojupeko Txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ha logrado la medalla de plata en la contrarreloj absoluta durante los Campeonatos de España de ciclismo, que se disputan en Sabiñánigo, Huesca. El ciclista donostiarra ha quedado a apenas cuatro segundos del ganador de la prueba, Pablo Castrillo (Movistar, 37:40), que ha conquistado frente al público de su provincia el título de campeón nacional. Tercero ha sido Pablo Torres (UAE, 37:47). 

Por su parte, en categoría élite, el zumaiarra Aitor Agirre (Smartlog Nest) ha ganado el oro por apenas 25 centésimas de segundo sobre Eloy Teruel (Hig Level - Gsport), que ha sido plata.

En categoría femenina, la catalana Mireia Benito, que había ganado los tres campeonatos nacionales contra el crono previos, ha tirado de galones, ha demostrado capacidad para regularse y ha remontado para terminar con el mejor tiempo (25:59). El segundo puesto sido para la burgalesa Sara Martín (26:20), y el tercero se lo ha quedado la alicantina Sandra Alonso (Eneitcat-Becall, 26:26). La catalana Paula Blasi (26:39) y la pamplonesa Paula Ostiz (27:14) han tenido que conformarse, respectivamente, con el cuarto y el quinto lugar.

Por lo demás, las navarras Nahia Imaz y Goretti Sesma, han sido plata y bronce, respectivamente, en la categoría sub-23 femenina, mientras aque el donostiarra Aimar Alarcia, ha ganado la medalla de bronce en la categoría sub-23 masculina tras remontar posiciones en la segunda mitad de la prueba. Por último, la usurbildarra Ane Zubeldia, ha finalizado segunda en la categoría junior femenina. 

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