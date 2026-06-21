El ciclista vasco del equipo Cofidis ha afrontado la quinta y definitiva jornada como líder de la prueba belga, con únicamente dos segundos de ventaja sobre Jasper Philipsen, pero no ha podido defender su posición en un final marcado por los ataques y la tensión. Aranburu no ha encontrado la colocación ideal en los últimos metros y se ha quedado sin opciones de disputar la victoria ni los segundos de bonificación que necesitaba para mantener el maillot de líder.

Philipsen, corredor del Alpecin y ganador de diez etapas en el Tour de Francia, ha aprovechado la oportunidad y ha levantado los brazos tras imponerse en la etapa entre Gingelom y Hoeilaart, de 183,5 kilómetros, con un tiempo de 4h08:31. El belga ha superado a su compatriota Jenno Berckmoes y al alemán Max Kanter en el esprint final.