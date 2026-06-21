Baloise Belgium Tour
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Philipsen arrebata a Aranburu el Baloise Belgium Tour en el último esprint

Alex Aranburu ha rozado la gloria en la Vuelta a Bélgica, donde ha perdido el liderato en la última etapa frente al belga Jasper Philipsen, que se ha impuesto al esprint en Hoeilaart y se ha llevado también la clasificación general por solo unos segundos.
Philipsen

Jasper Philipsen. Foto: EFE Archivo

Euskaraz irakurri: Philipsenek Belgikako Itzuliko lidergoa kendu dio Aranbururi azken esprintean
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vasco del equipo Cofidis ha afrontado la quinta y definitiva jornada como líder de la prueba belga, con únicamente dos segundos de ventaja sobre Jasper Philipsen, pero no ha podido defender su posición en un final marcado por los ataques y la tensión. Aranburu no ha encontrado la colocación ideal en los últimos metros y se ha quedado sin opciones de disputar la victoria ni los segundos de bonificación que necesitaba para mantener el maillot de líder.

Philipsen, corredor del Alpecin y ganador de diez etapas en el Tour de Francia, ha aprovechado la oportunidad y ha levantado los brazos tras imponerse en la etapa entre Gingelom y Hoeilaart, de 183,5 kilómetros, con un tiempo de 4h08:31. El belga ha superado a su compatriota Jenno Berckmoes y al alemán Max Kanter en el esprint final.

La jornada ha estado marcada por una escapada de siete corredores que no ha puesto en peligro la general, pero el ritmo elevado y los constantes ataques han convertido el desenlace en una auténtica batalla. A 43 kilómetros de meta el pelotón ya ha neutralizado la fuga, aunque después se han sucedido varios intentos de ruptura.

En los últimos kilómetros corredores como Olivier Godfroid, Jonas Abrahamsen, Dylan van Baarle y otros protagonistas han buscado sorprender al grupo, pero el pelotón ha llegado unido a Hoeilaart. Philipsen ha arrancado con fuerza en los últimos 500 metros y, además de la victoria de etapa, ha conseguido los segundos de bonificación suficientes para arrebatarle el triunfo final a Aranburu.

El de Ezkio se ha quedado con la miel en los labios después de una gran actuación en la ronda belga, mientras que Philipsen ha tomado impulso de cara al próximo Tour de Francia. El belga ha sucedido en el palmarés al italiano Filippo Baroncini, vencedor en 2025.

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