Markel Beloki gana la segunda etapa del Tour de l'Ain y se pone líder

A sus 21 años, es el primer triunfo de Beloki como profesional, después de haber ganado el Tour de Alsacia en 2025 y haberse proclamado campeón de España júnior contrarreloj en 2023.

La carrera, que se disputa entre el 28 y el 30 de julio, estaba llamada a dar un vuelco en la etapa de este miércoles, de 161,9 kilómetros. La doble subida al col de Portes (14,6 kilómetros al 5,4 % de pendiente media) prometía cambios en la general después de una jornada inicial para velocistas.

El británico Noah Hobbs, compañero de Beloki en el EF Education, había sido el más rápido en la llegada del martes.

El EF Education ha apretado el ritmo en la segunda ascensión a Portes y, aprovechando un corte en el pelotón, Markel Beloki se ha metido en el grupo delantero con el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, su compañero de equipo y el único presente en la salida que sabe lo que es ganar el Tour de l'Ain (lo hizo en 2024).

El vitoriano se ha puesto a trabajar para Cepeda, pero pronto visto que tenía mejores piernas que el ecuatoriano y se ido por delante con el brasileño Henrique Bravo (Soudal Devo) y el irlandés Jamie Meehan (Cofidis), a los que alcanzaron pronto los franceses Axel Mariaul (CIC Pro Cycling) y Rémi Arsac (Decathlon).

Cuando llegaban al llano y parecía que se tendrían que jugar la victoria en un esprint de grupo, Beloki ha acelerado y ha lanzado el ataque definitivo a falta de menos de 10 kilómetros. Ha llegado a la meta con 54 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, en el que Noa Isidore (Decathlon) se ha quedado con el segundo puesto y Nicola Conci (Astana), con el tercero.

La tercera y última etapa del Tour de l'Ain, prevista para este jueves, se desarrollará entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, en 131,5 kilómetros. El recorrido incluye siete cotas puntuables, la última de ellas, el col de Menthières, de primera categoría (91, kilómetros al 7 % de media).