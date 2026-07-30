Markel Beloki gana el Tour de l'Ain tras aguantar con los mejores en la tercera etapa
El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education - Easy Post) se ha proclamado vencedor del Tour de l'Ain tras conservar la ventaja de 52 segundos que obtuvo en la segunda etapa y aguantar entre los mejores en la tercera, en la que se ha impuesto el francés Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy).
La jornada definitiva de la competición, de 131,5 kilómetros entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, incluía hasta siete puertos puntuables, con especial protagonismo para el último: el de Menthières, de 9,1 kilómetros al 7% de pendiente media, coronado a falta de 21 kilómetros para el final de la etapa.
Beloki, que había demostrado sus virtudes de contrarrelojista en el tramo llano del final del segundo día para meterle más de 50 segundos a sus competidores, tenía una ventaja considerable para conservar el maillot amarillo. Un tímido intento de fuga se separó del pelotón en las subidas iniciales, pero la etapa estaba llamada a decidirse entre los aspirantes a la general.
Cuando faltaban 36 kilómetros para el final de la carrera, en las faldas del puerto de Menthières, el pelotón volvía a estar reunido. Desde los primeros metros de la ascensión, se fue seleccionando el pelotón, aunque los tramos con menos pendiente volvían a acercar a todos los corredores.
El corte definitivo ha llegado tras un ataque del brasileño Henrique Bravo (Soudal Devo) a falta de 26 kilómetros para la meta. Beloki, junto a su compañero de equipo Jefferson Alexander Cepeda y el irlandés Jamie Meehan (Cofidis), han saltado a su rueda, seguidos pronto por el francés Axel Mariault (CIC Pro Cycling), segundo en la general, y el británico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain).
El tramo definitivo de la jornada y de este Tour de l'Ain era una subida tendida, seguida de un final ligeramente favorable. Los rivales de Beloki por la general, especialmente Bravo y el italiano Nicola Conci (Astana), han tratado de atacar en las pendientes más duras, pero no han logrado descolgar al vitoriano, que no se ha escondido en los relevos del grupo.
El que ha aprovechado sus esfuerzos fue el ecuatoriano Jefferson Cepeda, su compañero. A falta de menos de 2 kilómetros para el final, el especialista escalador ha saltado del grupo delantero y nadie pudo seguirle, después del alto ritmo que había puesto el alavés.
Sin embargo, la aventura del ecuatoriano no ha llegado a buen puerto, ya que los escapados han vuelto a atraparle a punto de llegar a la meta. En el esprint final, se ha impuesto Mariault, dejando el segundo puesto para un Beloki que ha confirmado su victoria en la general. El tercer puesto ha sidopara el también francés Brieuc Rolland (Groupama).
A sus 21 años, es la primera victoria de una clasificación general en una vuelta por etapas para Markel Beloki. Sucede en el palmarés al actual ciclista del Movistar Cian Uijtdebroeks, que en 2025 militaba en las filas del Visma | Lease a Bike. Hombres como el esloveno Primoz Roglic o el francés Thibaut Pinot también cuentan con este triunfo en sus vitrinas.
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