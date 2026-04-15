Canal triunfa en su casa y Reis arrebata el liderato a Johansen
El gallego Carlos Canal (Movistar) ha logrado este miércoles su primera victoria como ciclista profesional en la segunda etapa de O Gran Camiño, tras culminar el gran trabajo de su equipo con un espectacular cambio de ritmo a 200 metros de la línea de meta en Barreiros (Lugo).
El portugués Rafa Reis se ha convertido en el nuevo líder de la carrera gallega. La segunda etapa se ha disputado entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros.
El ciclista de Xinzo Limia ha culminado un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que ha cedido el liderato tras perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.
El ciclista del UAE EmiratesXRG ha sido incapaz de aguantar el altísimo ritmo que ha marcado Iván Romeo. El ciclista del Movistar ha desarrollado un trabajo descomunal para que Canal arrancase a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.
El otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Reis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nelson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).
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Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño
El gallego Carlos Canal (Movistar) se ha impuesto en la segunda etapa de O Gran Camiño, consiguiendo su primera victoria profesional. Wenzel (Kern Pharma) ha llegado a meta en segundo lugar y Fagúndez (Burgos), tercero. El portugués Rafael Reis (Anicolor) se ha hecho con el liderato de la clasificación general.
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El corredor de UAE ha sido el último en salir a la disputa de a crono, pero ha marcado los mejores tiempos en el recorrido y en la meta. El segundo clasificado ha sido el portugués Rafael Reis y tercero su compatriota Nelson Oliveira.
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