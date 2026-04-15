O Gran Camiño
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Canal triunfa en su casa y Reis arrebata el liderato a Johansen

El ciclista de Xinzo Limia ha culminado un gran trabajo del Movistar para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen.
BARREIROS, 15/04/2026.- El ciclista del Movistar Carlos Canal Blanco en el podio tras ganar la segunda etapa de la carrera O Gran Camiño 2026 disputada este miércoles entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 Km. de recorrido. EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
El gallego Carlos Canal (Movistar) en el podio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Carlos Canal garaile O Gran Camiñoko bigarren etapan eta Rafa Reisek lidergoa kendu dio Julius Johanseni
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El gallego Carlos Canal (Movistar) ha logrado este miércoles su primera victoria como ciclista profesional en la segunda etapa de O Gran Camiño, tras culminar el gran trabajo de su equipo con un espectacular cambio de ritmo a 200 metros de la línea de meta en Barreiros (Lugo).

BARREIROS, 15/04/2026.- El ciclista del Movistar Carlos Canal Blanco (i) se impone vencedor de la segunda etapa de la carrera O Gran Camiño 2026 disputada este miércoles entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 Km. de recorrido. EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
18:00 - 20:00
Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal

El portugués Rafa Reis se ha convertido en el nuevo líder de la carrera gallega. La segunda etapa se ha disputado entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros.

El ciclista de Xinzo Limia ha culminado un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que ha cedido el liderato tras perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.

El ciclista del UAE EmiratesXRG ha sido incapaz de aguantar el altísimo ritmo que ha marcado Iván Romeo. El ciclista del Movistar ha desarrollado un trabajo descomunal para que Canal arrancase a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.

El otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Reis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nelson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).

Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño
Julius Johansen se impone en la contrarreloj y es el primer líder de O Gran Camiño
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