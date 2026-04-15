El portugués Rafa Reis se ha convertido en el nuevo líder de la carrera gallega. La segunda etapa se ha disputado entre las localidades lucenses de Vilalba y Barreiros sobre 148,6 kilómetros.

El ciclista de Xinzo Limia ha culminado un gran trabajo de su equipo para celebrar su primer triunfo como profesional, en una jornada marcada por una fuga inicial de ocho corredores y el hundimiento del danés Julius Johansen, que ha cedido el liderato tras perder la rueda de los grandes favoritos en el Alto de Noceda.

El ciclista del UAE EmiratesXRG ha sido incapaz de aguantar el altísimo ritmo que ha marcado Iván Romeo. El ciclista del Movistar ha desarrollado un trabajo descomunal para que Canal arrancase a 200 metros de la meta para despegarse de Mats Wenzel (Kern Pharma) y Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente.

El otro gran triunfador de la jornada es el portugués Rafa Reis, nuevo maillot amarillo con una renta de un segundo sobre su compatriota Nelson Oliveira (Movistar) y doce sobre Jorgen Nordhagen (Visma).