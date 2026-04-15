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Sprint final de la primera victoria de Carlos Canal en la segunda etapa de O Gran Camiño

BARREIROS, 15/04/2026.- El ciclista del Movistar Carlos Canal Blanco (i) se impone vencedor de la segunda etapa de la carrera O Gran Camiño 2026 disputada este miércoles entre Vilalba y Barreiros, de 148,6 Km. de recorrido. EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
18:00 - 20:00
Llegada de la segunda etapa de O Gran Camiño. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Carlos Canalen lehen garaipenaren azken sprinta, O Gran Camiñoko bigarren etapan
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KIROLAK EITB

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El gallego Carlos Canal (Movistar) se ha impuesto en la segunda etapa de O Gran Camiño, consiguiendo su primera victoria profesional. Wenzel (Kern Pharma) ha llegado a meta en segundo lugar y Fagúndez (Burgos), tercero. El portugués Rafael Reis (Anicolor) se ha hecho con el liderato de la clasificación general. 

Carlos Canal gana la segunda etapa de O Gran Camiño y Rafa Reis arrebata el liderato a Julius Johansen
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