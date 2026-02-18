El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha efectuado un golpe doble con el triunfo de etapa y liderato en la tercera jornada del Tour UAE disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera etapa de montaña de la ronda emiratí, en la que ha batido al mexicano Isaac del Toro, segundo, y se ha hundido el anterior maillot rojo, el belga Remco Evenepoel.

Gran batalla en Jebel Mobrah en la que Antonio Tiberi (Frosinone, 24 años) ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo.

Tiberi, que había contestado a 6 de meta a un ataque del austríaco Felix Gall, ha contragolpeado a 3 kilómetros del final para no volver a mirar atrás y llevarse la etapa con un tiempo de 4h:24:57, a una media de 41,4 km/hora. Le ha seguido Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le ha permitido al mexicano ponerse en la general a 21 segundos del italiano.

El batacazo del día se lo ha llevado Adam Yates (UAE), a 1:38, y Evenepoel, a 2:04, quien se ha despedido de las opciones en la general. El primer vasco ha sido Markel Beloki, a 3 minutos.