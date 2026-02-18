Tour UAE
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel

El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.
(Foto de ARCHIVO) Antonio Tiberi of Bahrain - Victorious during the Team presentation during the Tirreno Adriatico 2025, Stage 7, Porto Potenza Picena - San Benedetto del Tronto (147 km) on 16 March 2025 in San Benedetto del Tronto, Italy - Photo Stefano Cavasino / LiveMedia / DPPI Stefano Cavasino / LiveMedia / D / AFP7 / Europa Press 16/3/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Tiberik Jebel Mobrah mendatean garaipena lortu du, eta Evenepoeli lidergoa kendu dio 2026ko UAE Tourrean
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha efectuado un golpe doble con el triunfo de etapa y liderato en la tercera jornada del Tour UAE disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera etapa de montaña de la ronda emiratí, en la que ha batido al mexicano Isaac del Toro, segundo, y se ha hundido el anterior maillot rojo, el belga Remco Evenepoel.

Gran batalla en Jebel Mobrah en la que Antonio Tiberi (Frosinone, 24 años) ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo.

Tiberi, que había contestado a 6 de meta a un ataque del austríaco Felix Gall, ha contragolpeado a 3 kilómetros del final para no volver a mirar atrás y llevarse la etapa con un tiempo de 4h:24:57, a una media de 41,4 km/hora. Le ha seguido Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le ha permitido al mexicano ponerse en la general a 21 segundos del italiano.

El batacazo del día se lo ha llevado Adam Yates (UAE), a 1:38, y Evenepoel, a 2:04, quien se ha despedido de las opciones en la general. El primer vasco ha sido Markel Beloki, a 3 minutos.

Results powered by FirstCycling.com

Laporte, líder en Andalucía

Por otro lado, el ciclista francés Christophe Laporte, del equipo Visma–Lease a Bike, ha ganado este martes la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, al imponerse en la localidad de Pizarra (Málaga) en un sprint muy cerrado, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 39 segundos.

El francés ha llegado bien colocado a la recta final y ha aprovechado a la perfección el trabajo de su equipo para esprintar con potencia y lograr el triunfo por delante de su compatriota Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) y del neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling).

El vizcaíno Jon Barrenetxea (Movistar) ha finalizado en novena posición, con el mismo tiempo que el vencedor.

Results powered by FirstCycling.com

Magnier gana al sprint en el Algarve

El también francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto al sprint en la vuelta al Algarve. Nueve ciclistas han formado una escapada temprana tras cinco kilómetros, mientras que Soudal Quick-Step y Alpecin–Premier Tech han controlado la diferencia con respecto al pelotón. El último escapado ha sido alcanzado a 25 kilómetros del final, y la etapa ha concluido con un sprint masivo ganado por Magnier.

Results powered by FirstCycling.com

Remco Evenepoel domina la contrarreloj, es líder del Tour UAE y aleja a Del Toro
UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo Ciclismo Remco Evenepoel

