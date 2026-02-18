Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha efectuado un golpe doble con el triunfo de etapa y liderato en la tercera jornada del Tour UAE disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera etapa de montaña de la ronda emiratí, en la que ha batido al mexicano Isaac del Toro, segundo, y se ha hundido el anterior maillot rojo, el belga Remco Evenepoel.
Gran batalla en Jebel Mobrah en la que Antonio Tiberi (Frosinone, 24 años) ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo.
Tiberi, que había contestado a 6 de meta a un ataque del austríaco Felix Gall, ha contragolpeado a 3 kilómetros del final para no volver a mirar atrás y llevarse la etapa con un tiempo de 4h:24:57, a una media de 41,4 km/hora. Le ha seguido Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le ha permitido al mexicano ponerse en la general a 21 segundos del italiano.
El batacazo del día se lo ha llevado Adam Yates (UAE), a 1:38, y Evenepoel, a 2:04, quien se ha despedido de las opciones en la general. El primer vasco ha sido Markel Beloki, a 3 minutos.
Laporte, líder en Andalucía
Por otro lado, el ciclista francés Christophe Laporte, del equipo Visma–Lease a Bike, ha ganado este martes la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, al imponerse en la localidad de Pizarra (Málaga) en un sprint muy cerrado, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 39 segundos.
El francés ha llegado bien colocado a la recta final y ha aprovechado a la perfección el trabajo de su equipo para esprintar con potencia y lograr el triunfo por delante de su compatriota Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) y del neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling).
El vizcaíno Jon Barrenetxea (Movistar) ha finalizado en novena posición, con el mismo tiempo que el vencedor.
Magnier gana al sprint en el Algarve
El también francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto al sprint en la vuelta al Algarve. Nueve ciclistas han formado una escapada temprana tras cinco kilómetros, mientras que Soudal Quick-Step y Alpecin–Premier Tech han controlado la diferencia con respecto al pelotón. El último escapado ha sido alcanzado a 25 kilómetros del final, y la etapa ha concluido con un sprint masivo ganado por Magnier.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.
El belga Tim Wellens se corona en la Clásica de Jaén Paraíso Interior con la Aceituna de Oro
El corredor del equipo UAE ha atacado lejos de meta, ha superado varios tramos de tierra y ha sido capaz de presentarse en la recta de meta con tiempo para celebrar su primer triunfo en Jaén tras de cinco intentos.
La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior se disputa el lunes con Tom Pidcock como gran favorito
La prueba, que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.
Tour de la Provenza 2026, perfiles y equipos
La carrera consta de tres etapas y el pelotón deberá recorrer 559,5 kilómetros.
Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana
El ciclista ha tenido que someterse a pruebas médicas tras el accidente ocurrido en la primera etapa de la ronda valenciana.
Arianna Fidanza gana la Pionera Race, y el Laboral Kutxa-Euskadi lleva ya nueve triunfos en 2026
La ciclista italiana ha superado, en el esprint, a Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y a Oda Ane Gissinger (Hitec), que han completado el pódium. Así, el equipo vasco suma ya nueve victorias en esta temporada.