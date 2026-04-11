Pello Bilbao: “Quería decirlo en casa, en la carrera más especial para mí"
El ciclista de 36 años ha anunciado que se retirará al final de la presente tempòrada. Lo ha hecho en la salida de la 6ª y última etapa de la Itzulia 2026.
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Pello Bilbao dejará el ciclismo profesional a final de temporada
El ciclista de 36 años, que se convirtió en profesional en 2011 con el equipo Euskaltel-Euskadi, ha disfrutado de una larga y exitosa carrera al más alto nivel.
EN DIRECTO: 6ª y última etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Goizper Antzuola-Bergara (135,4 km)
Sigue en directo la retransmisión de la sexta y última etapa de la Itzulia 2026 con salida en Goizper-Antzuola y llegada en Bergara. Desde las 14:30 horas, y hasta las 18:30, sigue al detalle todo lo que suceda en la última etapa de la presente edición.
Izagirre: “He intentado seguir a Paul, pero he visto que no era mi ritmo"
Ion Izagirre (Cofidis) ha peleado por la etapa, en el quinto día de la Vuelta, con salida y llegada en Eibar, ha declarado que ha intentado seguir a Lipowitz y Seixas, pero que no ha sido capaz de mantener su ritmo y que, aunque tiene lejos el podio, intentará conseguirlo.
La caída que ha privado a Javier Romo de la lucha por la etapa
El ciclista manchego se ha ido al suelo justo al final de la subida a Izua, poco después de contactar con Seixas y Lipowitz.
Resumen de la 5ª etapa de la Itzulia, ganada por Paul Seixas
El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon) ha logrado su tercera victoria de etapa en la Itzulia 2026, en la quinta etapa con salida y llegada en Eibar. A falta de 30 kilómetros, se ha lanzado en la escapada junto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull), y entre ambos se ha decidido el vencedor en el sprint final.
Un intratable Paul Seixas se lleva la etapa reina de la Itzulia
Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.
EN DIRECTO: Etapa reina de la Itzulia Basque Country (Eibar-Eibar, 176.2 kms)
Sigue en directo la retransmisión de la 5ª etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Eibar. Desde las 15:05 horas y hasta las 18:15, no te pierdas ningún detalle de la etapa reina de la presente edición.
Pello Bilbao: “Mi mentalidad, en toda la Itzulia, ha sido la de esperar hasta el final, gestionar las fuerzas lo mejor posible”
El ciclista vizcaíno del Bahrain-Victorious está situado en la undécima posición de la general de la carrera, y ha mostrado un buen nivel en la etapa de Galdakao, que se ha adjudicado Alex Aranburu.
Ion Izagirre: “¿Si pienso en el pódium? Sí, ¿por qué no?”
El ciclista guipuzcoano del Cofidis ha firmado una excelente etapa, en el día en que su compañero Alex Aranburu ha ganado, en Galdakao, en la Itzulia. Izagirre ha obtenido el cuarto puesto en la jornada, y ocupa esa misma posición en la clasificación general.