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Pello Bilbao: “Quería decirlo en casa, en la carrera más especial para mí"

Pello_Bilbao txirrindularia
18:00 - 20:00
Pello Bilbao. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Pello Bilbaok erretiroa hartuko du: "Etxean, zaleen aurrean, iragarri nahi nuen"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista de 36 años ha anunciado que se retirará al final de la presente tempòrada. Lo ha hecho en la salida de la 6ª y última etapa de la Itzulia 2026.

Ciclismo Pello Bilbao

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