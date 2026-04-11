Paul Seixas y Florian Lipowitz han reventado la carrera en el ascenso a Izua, y en la meta de Eibar se ha impuesto el ciclista de 19 años, que suma su tercera victoria en la Itzulia. El resto de favoritos, entre ellos Primoz Roglic y Ion Izagirre, han llegado con más de un minuto de retraso.