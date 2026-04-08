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En llano, en grupo; en subida, totalmente separados: ¿por qué hacen eso los ciclistas?

5 pieza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ordekan, tropelean; igoeran, guztiz sakabanatuta: zergatik egiten dute hori txirrindulariek?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Como nos explica Xabier Usabiaga, la clave está en los diferentes tipos de resistencia. En este vídeo, sabremos cuántos vatios deben generar los corredores en el llano o en una ascensión, en función de cómo se encuentren situados.

Ciclismo UCI World Tour Itzulia Basque Country

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