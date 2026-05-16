ITZULIA WOMEN - 2ª ETAPA

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Último kilómetro de la segunda etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk

Itzulia Women
18:00 - 20:00
Sprint final de la etapa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Wlodarczykek irabazitako Itzulia Womeneko bigarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

En los últimos kilómetros, han atacado la holandesa Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) y la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE). Han llegado juntos al último kilómetro y, a pesar de haber sido arrollados por el pelotón en el esprint final de los últimos metros, Wlodarczyk se ha impuesto.

Segunda etapa Itzulia Women Itzulia Women UCI World Tour Ciclismo

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