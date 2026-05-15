Itzulia Women - 1ª etapa

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Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold

Mischa Bredewold Itzulia Women
18:00 - 20:00
Sprint final de la etapa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Bredewoldek irabazitako Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.

Itzulia Women UCI World Tour Primera etapa Itzulia Women

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