Itzulia Women 2026

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Último kilómetro de la tercera etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/05/2026.- La polaca Dominika Wlodarczyk (c) se impone en la tercera y última etapa de la Itzulia Women 2026, con salida y llegada en San Sebastián y un recorrido de 113,1 kilómetros y tres puertos de montaña. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Wlodarczyk gana la tercera etapa. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Wlodarczykek irabazitako Women Itzuliko hirugarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el sprint final Wlodarczyk, ganadora el sábado en Amorebieta, ha repetido victoria al imponer su punta de velocidad a Muzic, Dickson, Ostolaza, Kastelijn y a la líder Bredewold.

Itzulia Women Tercera etapa Itzulia Women UCI World Tour

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