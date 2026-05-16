ITZULIA WOMEN - 2ª ETAPA

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Wlodarczyk: “No tenía nada que perder, y lo tenía todo para intentarlo”

Itzulia Women
18:00 - 20:00
Dominika Wlodarczyk. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Wlodarczyk: "Ez nuen ezer galtzeko, eta dena neukan saiatzeko"
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KIROLAK EITB

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Declaraciones de la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE), tras ganar la segunda etapa de la Itzulia Women. (Declaraciones en inglés)

Segunda etapa Itzulia Women Itzulia Women Ciclismo

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