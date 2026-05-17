Itzulia Women 2026

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Usoa Ostolaza: “Mi objetivo era ganar la etapa, pero estoy muy contenta"

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/05/2026.- La española Usoa Ostolaza (i) que finalizó cuarta la tercera y última etapa de la Itzulia Women 2026, con salida y llegada en San Sebastián y un recorrido de 113,1 kilómetros y tres puertos de montaña. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Paloma Ostolaza. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Usoa Ostolaza: “Nire helburua gaur etapa irabaztea zen, hala ere oso pozik nago”
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KIROLAK EITB

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La polaca Dominica Wlodarczyk se ha impuesto en el esprint que ha decidido la última etapa. Micha Bredewold ha ganado la Itzulia Women 2026. Mientras, Usoa Ostolaza ha sido cuarta en la etapa y octava en la general.

Itzulia Women Tercera etapa Itzulia Women UCI World Tour Usoa Ostolaza

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