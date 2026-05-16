Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.