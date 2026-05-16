EN DIRECTO: 2ª etapa de la Itzulia Women, Abadiño - Amorebieta-Etxano
Sigue en directo la emisión de la segunda etapa de la Itzulia Women 2026 que se dis`puta este sábado 16 de mayo entre Abadiño y Amorebieta-Etxano.
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Ostolaza: “Al acabar la carrera deportiva te acuerdas más de momentos como éste que de resultados"
Usoa Ostolaza ha finalizado 7ª la primera etapa de la Itzulia Women. Ha recibido el apoyo de los zarauztarras durante la carrera y se ha mostrado muy emocionada por la acogida que ha tenido.
Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold
Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.
Mischa Bredewold gana en Zarautz, y es la primera líder de la Itzulia Women de 2026
La ciclista neerlandesa del SD Worx ha superado, en el esprint que ha decidido la etapa, a las cuatro corredoras con las que se ha jugado la victoria: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson y Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza ha sido séptima, y en la general es octava, a 31 segundos de Bredewold.
EN DIRECTO: 1ª etapa de la Itzulia Women, Zarautz-Zarautz (121,3 km)
Sigue en directo la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, que se disputa este viernes y tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en Zarautz.
La Itzulia Women de 2026 busca a la sucesora de Demi Vollering
La quinta edición de la carrera comienza este viernes en Zarautz, y, después de completar tres etapas, concluye el domingo, en San Sebastián. Las ganadoras de las cuatro anteriores ediciones de la prueba, Demi Vollering y Marlen Reusser, no estarán en la Itzulia, que, así, estrenará nueva ganadora.
Presentados los equipos que correrán la Itzulia Women en Zarautz
Este viernes arranca la prueba en Zarautz, y terminará el domingo. Las tres etapas se podrán seguir, en directo, en ETB y EITBKirolak.eus. La ciclista local, Usoa Ostolaza, ha sido la principal protagonista de la presentación de los equipos. La corredora del equipo Laboral Kutxa-Euskadi ha sido homenajeada en su casa.
Usoa Ostolaza: “La Itzulia siempre es una carrera especial, y esta edición será super dura"
El cuarto puesto en la clasificación de la Vuelta a España Vuelta ha sido un gran premio para la ciclista de Zarautz, tras meses sin encontrar buenas sensaciones. Teniendo en cuenta que la Itzulia Women parte de su pueblo la edición de este año será todavía más especial para ella.
Listado oficial de participantes y dorsales de la Itzulia Women de 2026
La prueba contará con un total de 105 corredoras divididas en 19 equipos. Entre las participantes, se espera a nombres ilustres del pelotón femenino internacional como Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa).
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia Women de 2026: San Sebastián-San Sebastián (113,1 km)
La etapa que va a decidir todo en la quinta Itzulia Women replica, como apunta la organización de la carrera, la Clásica de San Sebastián. Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a diez kilómetros de la llegada, pueden ser protagonistas, en una jornada que se prevé llena de emoción.