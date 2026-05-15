Itzulia Women - 1ª etapa

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Ostolaza: “Al acabar la carrera deportiva te acuerdas más de momentos como éste que de resultados"

Usoa Ostolaza
18:00 - 20:00
Paloma ostolaza. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ostolaza: "Kirol bizitza bukatzean, honelako momentuekin gogoratzen zara, emaitzekin baino gehiago"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Usoa Ostolaza ha finalizado 7ª la primera etapa de la Itzulia Women. Ha recibido el apoyo de los zarauztarras durante la carrera y se ha mostrado muy emocionada por la acogida que ha tenido.

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