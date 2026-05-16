CICLISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: La 3ª etapa de la Itzulia Women 2026, Donostia-Donostia

Txirrindularitza Itzulia Women
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Txirrindularitza Itzulia Women
Euskaraz irakurri: Txirrindularitza zuzenean: 2026ko Itzulia Womeneko 3. etapa: Donostia-Donostia
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Emisión en directo de la tercera etapa de la Itzulia Women 2026, con salida y llegada en Donostia.

Ciclismo Tercera etapa Itzulia Women Itzulia Women

Te puede interesar

Mischa Bredewold Itzulia Women
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold

Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X