EN DIRECTO: La 3ª etapa de la Itzulia Women 2026, Donostia-Donostia
Emisión en directo de la tercera etapa de la Itzulia Women 2026, con salida y llegada en Donostia.
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Último kilómetro de la tercera etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk
En el sprint final Wlodarczyk, ganadora el sábado en Amorebieta, ha repetido victoria al imponer su punta de velocidad a Muzic, Dickson, Ostolaza, Kastelijn y a la líder Bredewold.
Bredewold gana la Itzulia Women, y Wlodarczyk repite victoria en la tercera etapa
La ganadora de la etapa se ha decidido en un apretado esprint final. La zarauztarra Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) ha sido cuarta en la etapa y octava en la general.
Wlodarczyk: “No tenía nada que perder, y lo tenía todo para intentarlo”
Declaraciones de la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE), tras ganar la segunda etapa de la Itzulia Women. (Declaraciones en inglés)
Último kilómetro de la segunda etapa de la Itzulia Women ganada por Wlodarczyk
En los últimos kilómetros, han atacado la holandesa Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) y la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE). Han llegado juntos al último kilómetro y, a pesar de haber sido arrollados por el pelotón en el esprint final de los últimos metros, Wlodarczyk se ha impuesto.
Wlodarczyk se impone en la segunda etapa, en el sprint de Amorebieta-Etxano
En los últimos kilómetros ha dejado atrás el pelotón y ha mantenido una apretada lucha con Adegeest, pero en el sprint final ha sido la más rápida.
EN DIRECTO: 2ª etapa de la Itzulia Women, Abadiño - Amorebieta-Etxano
Sigue en directo la emisión de la segunda etapa de la Itzulia Women 2026 que se dis`puta este sábado 16 de mayo entre Abadiño y Amorebieta-Etxano.
Ostolaza: “Al acabar la carrera deportiva te acuerdas más de momentos como éste que de resultados"
Usoa Ostolaza ha finalizado 7ª la primera etapa de la Itzulia Women. Ha recibido el apoyo de los zarauztarras durante la carrera y se ha mostrado muy emocionada por la acogida que ha tenido.
Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold
Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.
Mischa Bredewold gana en Zarautz, y es la primera líder de la Itzulia Women de 2026
La ciclista neerlandesa del SD Worx ha superado, en el esprint que ha decidido la etapa, a las cuatro corredoras con las que se ha jugado la victoria: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson y Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza ha sido séptima, y en la general es octava, a 31 segundos de Bredewold.