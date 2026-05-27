GIRO DE ITALIA
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Igor Arrieta: “Sabíamos que la fuga iba a ser dura; hemos intentado resolverlo lo mejor que hemos podido”

Igor Arrieta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta: “Bagenekien ihesaldia helmugara irits zitekeela; saiatu naiz”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Igor Arrieta ha sido sexto en la 17ª etapa del Giro de Italia. Ha sido uno de los protagonistas de la escapada, aunque ha sido "un día duro" para ello.

Igor Arrieta UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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