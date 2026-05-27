17ª etapa
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Gran esfuerzo de Igor Arrieta y ataque y victoria de Michael Valgren, en los últimos kilómetros de la 17ª etapa del Giro

Giroko 17 etapa, Valgrenen erasoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrietaren ahalegin handia, eta Michael Valgrenen erasoa eta garaipena, Giroko 17. etapako azken kilometroetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista navarro del UAE ha alcanzado a los ciclistas que iban en cabeza, Valgren y Einer Rubio; posteriormente, los hombres que llegaban por detrás han atrapado a los tres primeros; al final, Valgren ha ganado con brillantez.

Ciclismo UCI World Tour Igor Arrieta Giro de Italia

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