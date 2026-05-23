Giro de Italia
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Los últimos kilómetros de la subida a Pila que han dado el liderato a Vingegaard

18:00 - 20:00
Momento del ataque de Jonas Vingegaard. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Italiako Giroa 14. etapa: Pilako igoerako azken kilometroek lidergoa eman diote Vingegaardi
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KIROLAK EITB

Última actualización

Igor Arrieta se ha metido en la escapada del día y pero se ha quedado descolgado de la cabeza a falta de 13 kilómetros para meta. Markel Beloki, por su parte, no ha podido seguir el ritmo de los grandes favoritos. 

UCI World Tour Giro de Italia

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