Giro de Italia - 14ª etapa
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Arrieta: “Teniéndolo tan cerca, siempre hace ilusión llevar un maillot en el Giro"

Igor Arrieta
18:00 - 20:00
Igor Arrieta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arrieta, mendiko maillotaz: "Vingegaard dagoen bezala, zaila da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Igor Arrieta (UAE) ha estado en la escapada del día en la14ª etapa del Giro de Italia, en la que ha comenzado a quedar descolgado en los últimos 13 kilómetros, finalizando la etapa en el puesto 23.

Igor Arrieta UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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