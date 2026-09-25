La cántabra Lucía Ruiz cierra la plantilla del Laboral Kutxa-Euskadi

El Laboral Kutxa-Euskadi ha fichado para la próxima temporada a la cántabra Lucía Ruiz, corredora del Movistar Team en las tres últimas campañas que completa la plantilla del equipo vasco para 2027, según ha anunciado este viernes la escuadra vasca.

Ruiz, de 22 años, es la quinta incorporación de la escuadra morada tras las de Sandra Alonso, Maier Olano, Ayala Serrano y Maite Urteaga.

Además, continúan Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, la ucraniana Yuliia Biriukova, la italiana Sara Fiorin, la noruega Tiril Jørgensen, la colombiana Paula Patiño, la chilena Catalina Soto y la neerlandesa Marjolein van't Geloof.