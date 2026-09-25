La cántabra Lucía Ruiz cierra la plantilla del Laboral Kutxa-Euskadi
El Laboral Kutxa-Euskadi ha fichado para la próxima temporada a la cántabra Lucía Ruiz, corredora del Movistar Team en las tres últimas campañas que completa la plantilla del equipo vasco para 2027, según ha anunciado este viernes la escuadra vasca.
Ruiz, de 22 años, es la quinta incorporación de la escuadra morada tras las de Sandra Alonso, Maier Olano, Ayala Serrano y Maite Urteaga.
Además, continúan Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, la ucraniana Yuliia Biriukova, la italiana Sara Fiorin, la noruega Tiril Jørgensen, la colombiana Paula Patiño, la chilena Catalina Soto y la neerlandesa Marjolein van't Geloof.
Lucía Ruiz
"Fichar por el Laboral Kutxa es un paso muy importante. Creo que me aportará las oportunidades y la libertad en carrera que necesito para descubrir hasta dónde puedo llegar"
La ciclista de Colindres se define como "una corredora de clásicas, que supera bien la media montaña" y que posee además "una buena punta de velocidad y buena visión de carrera".