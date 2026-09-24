Azparren renueva con Pinarello Q36.5 hasta 2028

Xabier Mikel Azparren ha ampliado su contrato con el Pinarello Q36.5 hasta 2028, dos temporadas más. El equipo suizo ha afirmado que la "sólida y solvente" temporada realizada en 2026 ha hecho que el ciclista donostiarra se consolide aún más como "uno de los corredores más versátiles del equipo".

Azparren ha participado en el primer Tour de Francia de Pinarello Q36.5 y su contribución ha sido de gran importancia para el noveno puesto de su compañero Tom Pidcock en la clasificación general. También ha participado en la Vuelta a España, donde además del trabajo en equipo, también ha obtenido resultados para sí mismo, como el sexto puesto en la 10ª etapa, y el décimo en la contrarreloj individual de la 18ª etapa.

Pinarello Q36.5 ha querido destacar la "fortaleza, versatilidad y capacidad para desempeñar diferentes roles" del ciclista donostiarra.