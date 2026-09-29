Unai Ramos (2005, Tudela) correrá en el Euskaltel-Euskadi las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, ha informado la escuadra naranja en una nota. El joven escalador navarro, que destacó en su etapa amateur, llega procedente del equipo Kern Pharma.

Ramos ha debutado como profesional en 2026 participando en pruebas de nivel como la Itzulia o el GP Induráin. En su segundo año como sub23 en 2025 demostró su calidad en la montaña al proclamarse vencedor de la general y de dos etapas en la Vuelta a Navarra, lograr el subcampeonato de España contrarreloj y finalizar tercero en la Vuelta al Bidasoa y la Subida a Gorla.

La llegada de Unai Ramos representa el séptimo fichaje confirmado por el conjunto naranja para la próxima campaña, sumándose a las incorporaciones de Julen Arriolabengoa, Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz, Ander Okamika y Felipe Orts. Con esta incorporación, el equipo suma de momento 18 ciclistas en su plantilla.

"Fichar por el Euskaltel-Euskadi es un sueño hecho realidad y un gran paso en mi carrera; me hace una enorme ilusión unirme a un equipo histórico y referente del ciclismo", ha declarado Unai Ramos.

Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha dicho que "la llegada de Unai encaja perfectamente con nuestra filosofía de dar espacio al talento joven y fortalecer la cantera".