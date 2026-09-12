Ion Izagirre se impone en el Memorial Marco Pantani
El ciclista vasco Ion Izagirre (Cofidis) ha logrado su segunda victoria en la temporada 2026, la última antes de su retirada, al imponerse en la 23ª edición del Memorial Marco Pantani.
Izagirre ya había vencido este curso el Gran Premio Miguel Indurain en abril, después de tres años de sequía. En total, suma 20 triunfos como profesional. El ciclista de Ormaiztegi había anunciado su intención de retirarse al final de la presente temporada en diciembre de 2025.
En el Memorial Marco Pantani, el pelotón debía recorrer 191,6 kilómetros entre las localidades de Riccione y Cesenatico. Izagirre se ha metido en la fuga buena del día, el segundo intento después de un primer grupo de escapados que fue atrapado por el pelotón a falta de 82 kilómetros para la meta. Cuando restaban 78, el vasco se ha metido entre los ciclistas que han respondido al ataque de Michael Storer (Tudor). Los cuatro escapados llegaron juntos a la meta.
Izagirre ha lanzado el esprint y ha cruzado primero la pancarta del final. El segundo puesto ha sido para Pellizzari, y el tercero, para Mikkel Honoré. Storer, que defendía título, ha llegado el cuarto lugar.
Clasificación general
Te puede interesar
Imanol Arriortua ya está en casa con la medalla de oro del Mundial
Imanol Arriortua ha ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo celebrado en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) en la modalidad de tándem Con una discapacidad visual del 10%, Arriortua ha participado como ciclista adaptado y ha contado con Mikel Aristi como conductor de pista. Ambos se han mostrado tan satisfechos como orgullosos del resultado obtenido.
Imanol Arriortua, campeón del mundo en la modalidad de tándem en Alabama
El ciclista vizcaíno de Basque Team ha ganado, guiado por su piloto Mikel Aristi, la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville. En la prueba contrarreloj, Arriortua obtuvo el quinto puesto.
Usoa Ostolaza, Igor Arrieta y Markel Beloki disputarán el Mundial de Montréal, en las pruebas en línea
La carrera femenina tendrá lugar el 26 de septiembre, sábado, en tanto que la masculina está prevista para el domingo 27.
Alex Aranburu se lleva la Clásica Bretaña
El ciclista de Ezkio se ha lanzado al ataque a falta de dos kilómetros de meta para acabar en solitario el recorrido de 228 kilómetros con salida y llegada en Plouay.
Isaac del Toro gana la Vuelta a Alemania y Paul Magnier la última etapa
El mexicano ha conseguido mantener en liderato en la cuarta etapa de la Vuelta a Alemania, etapa que se ha llevado el ciclista francés Paul Magnier en un apretado sprint final. Aquí está disponible el último kilómetro de la etapa.
Pellizzari gana la tercera etapa y Del Toro se vuelve a vestir de líder en la Vuelta a Alemania
El ciclista italiano del Red Bull - Bora y el mexicano del UAE se escapan en solitario en los kilómetros finales para entrar solos en una línea de meta en la que Del Toro, que recupera el liderato, cede la victoria de etapa a Pellizzari.
Segundo puesto para Alex Aranburu en el Tour du Limousin
El ciclista vasco del Cofidis, ganador en 2022 y que ha sido segundo en la última etapa con final en Limoges, ha quedado en la general a 15 segundos de Ewen Costiou (Groupama), que repite triunfo en la carrera por segundo año consecutivo.
Alessio Magagnotti se lleva la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Alemania
Tras el ciclista italiano, Paul Magnier ha sido el siguiente en cruzar la línea de meta en un apretado sprint final.
Ziortza Villa: “El Campeonato de Europa de Austria es uno de los mayores retos de mi carrera deportiva”
La ultrafondista vizcaína es incansable. Después de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de 12 horas en ultraciclismo, en Croacia, Ziortza Villa explica en qué consiste su especialidad, así como los detalles de su preparación de cara a sus próximos retos: el Campeonato de Europa de 1000km que se disputará en Austria a finales de agosto y el Campeonato del Mundo que se disputará en Florida en noviembre.