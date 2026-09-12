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Ion Izagirre se impone en el Memorial Marco Pantani

Izagirre ya había vencido este curso el Gran Premio Miguel Indurain en abril, después de tres años de sequía. En total, suma 20 triunfos como profesional.
Ion Izagirre ihesaldia Miguel Indurain Saria
Izagirre cuando ganó el Gran Premio Miguel Indurain. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre nagusitu da Marco Pantani Memorialean
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vasco Ion Izagirre (Cofidis) ha logrado su segunda victoria en la temporada 2026, la última antes de su retirada, al imponerse en la 23ª edición del Memorial Marco Pantani.

Izagirre ya había vencido este curso el Gran Premio Miguel Indurain en abril, después de tres años de sequía. En total, suma 20 triunfos como profesional. El ciclista de Ormaiztegi había anunciado su intención de retirarse al final de la presente temporada en diciembre de 2025.

En el Memorial Marco Pantani, el pelotón debía recorrer 191,6 kilómetros entre las localidades de Riccione y Cesenatico. Izagirre se ha metido en la fuga buena del día, el segundo intento después de un primer grupo de escapados que fue atrapado por el pelotón a falta de 82 kilómetros para la meta. Cuando restaban 78, el vasco se ha metido entre los ciclistas que han respondido al ataque de Michael Storer (Tudor). Los cuatro escapados llegaron juntos a la meta.

Izagirre ha lanzado el esprint y ha cruzado primero la pancarta del final. El segundo puesto ha sido para Pellizzari, y el tercero, para Mikkel Honoré. Storer, que defendía título, ha llegado el cuarto lugar.

Clasificación general

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