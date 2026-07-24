El Laboral Kutxa ficha a Maier Olano hasta 2028
La ciclista tolosarra es la sobrina de Abraham Olano y es valorada por la escuadra morada como una "perla de la cantera vasca".
El Laboral Kutxa ha confirmado la incorporación hasta 2028 de la corredora guipuzcoana Maier Olano, sobrina del campeón del mundo en ruta de 1995 Abraham Olano, y valorada por la escuadra morada como una "perla de la cantera vasca".
Olano, de 19 años, es la tercera novedad del Laboral Kutxa para la próxima temporada, tras la ya conocidas de Ayala Serrano y Maite Urteaga, consideradas también como otras dos de las ciclistas vascas jóvenes de mayor proyección.
Formada desde cadetes en la escuela de ciclismo de Oria tras practicar deportes como el fútbol y el atletismo, la corredora de Tolosa se ha estrenado este año en categoría sub 23 con los equipos Massi Baix Ter y Eulen-Amenabar.
"Fichar por el Laboral Kutxa es un sueño hecho realidad. Todas las ciclistas vascas lo hemos tenido siempre como el máximo referente y formar parte de él es extraordinario", destaca Olano, que se considera como una corredora "trabajadora, regular y que nunca se rinde".
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