El Beti-Onak pierde 24-25 ante el Bursa Buyuksehir
En el encuentro de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, las de Miguel Etxeberria han dado un paso adelante en la segunda parte y han conseguido acortar distancias para seguir con opciones en el partido de vuelta.
Mariana Costa: "Pase lo que pase, intentaremos sacar puntos positivos en los dos partidos"
Replasa Beti-Onak recibe este sábado al equipo turco Bursa Büyüksehir en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa; la vuelta se disputará una semana después en Turquía.
