EHF European Cup
El Beti-Onak pierde 24-25 ante el Bursa Buyuksehir

En el encuentro de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, las de Miguel Etxeberria han dado un paso adelante en la segunda parte y han conseguido acortar distancias para seguir con opciones en el partido de vuelta.

