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Beti-Onak quiere volver a ganar al Alético Guardés

Replasa Beti Onak
18:00 - 20:00

Patri Encinas. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Atletico Guardes berriro menderatu nahi du Beti Onak taldeak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador Miguel Etxeberria y la portera Patri Encinas han explicado cómo están viviendo los días previos a la cita del viernes ante el Atlético Guardés.

Beti-Onak

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