Beti-Onak quiere volver a ganar al Alético Guardés
El entrenador Miguel Etxeberria y la portera Patri Encinas han explicado cómo están viviendo los días previos a la cita del viernes ante el Atlético Guardés.
Te puede interesar
Un penalti fallado en el último segundo deja al Beti-Onak fuera de los play-off en Málaga (23-20)
El equipo navarro tenía una pequeña ventaja de dos goles al conseguir la victoria en el partido de ida disputado el Villalva (24-22), pero no les ha bastado y han quedado eliminadas por la mínima.
Luzia Zamora, jugadora del Beti-Onak, sobre el Málaga: “Ellas en su casa no perdonan"
La jugadora del Replasa Beti-Onak, Luzia Zamora, ha valorado la ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida, "pero eso no quiere decir que nos tengamos que relajar". Por su parte, el entrenador del conjunto navarro, Miguel Etxeberria, cree que si su equipo está bien el partido "va a ser muy ajustado en el marcador".
Beti-Onak se lleva un botín de dos goles de diferencia para el partido de vuelta en Málaga (24-22)
Las jugadoras de Miguel Etxeberria se han ido perdiendo al descanso (10-12), pero en la segunda parte han apretado las tuercas al equipo andaluz, pudiendo haber logrado una renta todavía mayor de cara al partido de vuelta.
Beti-Onak ficha a la argentina Martina Lang
La lateral izquierda argentina llega procedente del Rocasa Gran Canaria y se une a la disciplina navarra para reforzar la faceta defensiva la próxima temporada.
Miguel Etxeberria: “Pensar en conseguir una renta es complicado, aunque tenemos que intentarlo y hacernos fuertes en casa”
Replasa Beti-Onak jugará mañana el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor contra Málaga, en Atarrabia. El entrenador Miguel Etxeberria ha comparecido en rueda de prensa.
Miguel Etxeberria, entrenador del Beti Onak: “Me siento valorado, respaldado; está siendo un sueño hacerlo en casa”
Miguel Etxeberria seguirá siendo entrenador del Replasa Beti Onak durante la temporada 2026-2027. Con esta ya sería la octava temporada dirigiendo al equipo navarro, con lo que se muestra “muy contento, con fuerzas e ilusionado”.
Miguel Etxeberria renueva con el Beti-Onak para la temporada 2026-2027
De esta manera, Etxeberria cumplirá, al menos, ocho temporadas consecutivas como entrenador del equipo navarro.
El Beti-Onak queda eliminado de la EHF European Cup
El equipo navarro ha perdido también el partido de vuelta de octavos ante el Bursa Buyuksehir por 32-28.
El Beti-Onak pierde 24-25 ante el Bursa Buyuksehir
En el encuentro de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, las de Miguel Etxeberria han dado un paso adelante en la segunda parte y han conseguido acortar distancias para seguir con opciones en el partido de vuelta.