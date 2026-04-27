PLAY-OFFS CUARTOS DE FINAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Miguel Etxeberria: “Pensar en conseguir una renta es complicado, aunque tenemos que intentarlo y hacernos fuertes en casa”

Miguel Etxeberria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Miguel Etxeberria: "Errenta lortzea zaila da, baina saiatu egin behar gara eta etxean sendo jokatu"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Replasa Beti-Onak jugará mañana el partido de ida de los play-offs de cuartos de final de División de Honor contra Málaga, en Atarrabia. El entrenador Miguel Etxeberria ha comparecido en rueda de prensa.

Beti-Onak Mujeres deportistas Miguel Etxeberria Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X