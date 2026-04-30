La jugadora del Replasa Beti-Onak, Luzia Zamora, ha valorado la ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida, "pero eso no quiere decir que nos tengamos que relajar". Por su parte, el entrenador del conjunto navarro, Miguel Etxeberria, cree que si su equipo está bien el partido "va a ser muy ajustado en el marcador".