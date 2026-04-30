Cuartos de final
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Luzia Zamora, jugadora del Beti-Onak, sobre el Málaga: “Ellas en su casa no perdonan"

Luzia-Zamora-Miguel-Etxeberria-Replasa-Beti-Onak-Malaga
18:00 - 20:00
La jugadora de Replasa Beti Onak, Luzia Zamora, junto a su entrenador, Miguel Etxeberria, en rueda de prensa. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Luzia Zamora eta Miguel Etxeberria Replasa Beti-Onak taldeko jokalari eta entrenatzailearen prentsaurrekoa final-laurdenetako itzulerako partidaren aurretik
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La jugadora del Replasa Beti-Onak, Luzia Zamora, ha valorado la ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida, "pero eso no quiere decir que nos tengamos que relajar". Por su parte, el entrenador del conjunto navarro, Miguel Etxeberria, cree que si su equipo está bien el partido "va a ser muy ajustado en el marcador".

Beti-Onak Liga Guerreras Iberdrola Mujeres deportistas Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X