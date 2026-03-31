Miguel Etxeberria, entrenador del Beti Onak: “Me siento valorado, respaldado; está siendo un sueño hacerlo en casa”
Miguel Etxeberria seguirá siendo entrenador del Replasa Beti Onak durante la temporada 2026-2027. Con esta ya sería la octava temporada dirigiendo al equipo navarro, con lo que se muestra “muy contento, con fuerzas e ilusionado”.
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De esta manera, Etxeberria cumplirá, al menos, ocho temporadas consecutivas como entrenador del equipo navarro.
El Beti-Onak queda eliminado de la EHF European Cup
El equipo navarro ha perdido también el partido de vuelta de octavos ante el Bursa Buyuksehir por 32-28.
El Beti-Onak pierde 24-25 ante el Bursa Buyuksehir
En el encuentro de ida de los octavos de final de la EHF European Cup, las de Miguel Etxeberria han dado un paso adelante en la segunda parte y han conseguido acortar distancias para seguir con opciones en el partido de vuelta.
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Replasa Beti-Onak recibe este sábado al equipo turco Bursa Büyüksehir en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa; la vuelta se disputará una semana después en Turquía.