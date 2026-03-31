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Miguel Etxeberria, entrenador del Beti Onak: “Me siento valorado, respaldado; está siendo un sueño hacerlo en casa”

Miguel Etxeberria, RP renovación
18:00 - 20:00
Miguel Etxeberria en rueda de prensa. Imagen: EITB
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EITB

Última actualización

Miguel Etxeberria seguirá siendo entrenador del Replasa Beti Onak durante la temporada 2026-2027. Con esta ya sería la octava temporada dirigiendo al equipo navarro, con lo que se muestra “muy contento, con fuerzas e ilusionado”.  

Miguel Etxeberria renueva con el Beti-Onak para la temporada 2026-2027
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