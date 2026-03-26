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Azu Muguruza: “El equipo ha dado la cara, pero no hemos estado finas en el tiro"

Azu-Muguruza-IDK-Euskotren-Copa
18:00 - 20:00

Azu Muguruza, entrenadora de IDK Euskotren. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Itziar Ariztimuño eta Irene Murua IDK Euskotreneko jokalarien adierazpenak Casademont Zaragozaren aurka 71-61 galdu ondoren, Erreginaren Kopako final-laurdenetan
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EITB

Última actualización

Tras perder 71-61 ante el Casademont Zaragoza en la eliminatoria de cuartos de final, la entrenadora del IDK Euskotren ha lamentado la falta de acierto en el tiro de sus jugadoras, y ha afirmado que "así es muy difícil ganar".

El IDK Euskotren cayó derrotado ante el potente Casademont Zaragoza en los cuartos de final de la Copa de la Reina (71-61)
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