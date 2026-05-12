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Yvonne Ejim, Kristine Vitola y Rosó Buch no continuarán en el IDK Euskotren la próxima temporada

La canadiense llegó en julio del año pasado al club donostiarra, la letona en enero de 2026 y la catalana en julio de 2024.
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Rosó Buch; Foto: IDK Euskotren
Euskaraz irakurri: Yvonne Ejimek, Kristine Vitolak eta Roso Buchek ez dute IDK Euskotrenen jarraituko datorren denboraldian
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Yvonne Ejim, Kristine Vitola y Rosó Buch no continuarán en el IDK Euskotren la próxima temporada, según ha informado el club en sus redes sociales. La canadiense llegó en julio del año pasado al club donostiarra, la letona en enero de 2026 y la catalana en julio de 2024.

El IDK Euskotren les ha agradecido su “compromiso, dedicación y calidad” durante el tiempo que han permanecido en el club, y les ha deseado “suerte” para sus próximas etapas tanto deportivos y profesionales.

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