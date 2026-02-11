Lara González, del IDK Euskotren, igualará el número de partidos de Onintza Aduriz: “Orgullosa de cumplirlos aquí”
La jugadora guipuzcoana va a lograr esta marca, 282 partidos con el IDK Euskotren, este domingo, en el derbi que jugarán el Kutxabank Araski y el equipo donostiarra; hemos estado con ella, y ha recordado cómo fueron sus inicios y que Onintza, entre otras, fueron sus referentes.
