Hace historia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lara González, del IDK Euskotren, igualará el número de partidos de Onintza Aduriz: “Orgullosa de cumplirlos aquí”

Lara Gonzalez IDK
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: IDK Euskotreneko Lara Gonzalezek Onintza Adurizen partida-kopurua berdinduko du: “Harrotasuna”
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

La jugadora guipuzcoana va a lograr esta marca, 282 partidos con el IDK Euskotren, este domingo, en el derbi que jugarán el Kutxabank Araski y el equipo donostiarra; hemos estado con ella, y ha recordado cómo fueron sus inicios y que Onintza, entre otras, fueron sus referentes.

Mujeres deportistas Baloncesto Liga Femenina Endesa Ibaeta Basket

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X