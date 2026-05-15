Lara González renueva con el IDK Euskotren para la temporada 2026-2027

Lara González ha renovado con el IDK Euskotren para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este viernes el club guipuzcoano. Así, la capitana, que es la jugadora con más partidos en la historia del club guipuzcoano, seguirá en el IDK hasta, al menos, el término de la próxima temporada.

Lara González, que cumplirá en noviembre 32 años, se estrenó con el equipo donostiarra en la temporada 2012-2013; desde entonces, a excepción de las dos campañas que disputó en Zaragoza, siempre ha jugado en el club vasco.

“Lara seguirá haciendo historia”, ha señalado el IDK Euskotren, en redes sociales, al informar del acuerdo de renovación.