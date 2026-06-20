Ane Olaeta renueva con el Gernika KESB para la temporada 2026-2027, tal y como ha confirmado el club en sus redes sociales. Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.

Así, la jugadora natural de Gernika disputará su tercera temporada consecutiva en el club. En la temporada anterior, promedió 5,5 puntos, 2,3 rebotes y 2,2 asistencias en los 20 partidos que disputó.

“Ha sido muy especial sentir tanto cariño alrededor del club y de Maloste” ha destacado la jugadora en un video publicado en las redes sociales del club. Además, se ha mostrado muy agradecida hacia los aficionados y sus compañeros del club.