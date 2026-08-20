Bassala Bagayoko no continuará en el Surne Bilbao. A pesar de tener contrato hasta 2028, así lo ha comunidado el club bilbaíno en un comunicado, en el que han idicado que "el pivot maliense Bassala Bagayoko no continuará el Surne Bilbao tras alcanzar ambas partes un acuerdo de desvinculación. Queremos agradecer al jugador su esfuerzo y capacidad de superación para convertirse en un jugador importante en los objetivos de la temporada y en la consecución de los dos títulos de la FIBA Europe Cup. También desearle suerte en sus próximos retos deportivos".

Bagayoko jugará en el equipo Texas Tech, de la liga universitaria estadounidense.